La saga d’Henri IV Place Royale Pau
La saga d’Henri IV Place Royale Pau lundi 3 août 2026.
Pau
La saga d’Henri IV
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Du château à la Place Royale, partez sur les traces d’Henri IV et de sa célèbre lignée. Une balade ponctuée d’anecdotes savoureuses pour revivre l’épopée du plus illustre des Béarnais. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : La saga d’Henri IV
L’événement La saga d’Henri IV Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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