Le château des oiseaux Rue du Château Pau
Le château des oiseaux Rue du Château Pau mardi 4 août 2026.
Pau
Le château des oiseaux
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Une initiation en famille à l’observation et à la découverte des oiseaux du parc du château sous la conduite d’un animateur nature.
Une promenade naturaliste et ludique dédiée au jeune public pour observer de plus près le monde qui nous entoure. L’observation à l’aide de matériel d’optique (Jumelle, longue vue…) nous permet de voir de près sans être vu, à petits pas, et d’apprendre à reconnaître les espèces familières de nos parcs et jardins.
Présenté par Association Commun Vivant
Repli en cas de pluie-pas d’annulation.
N’hésitez pas à amener vos jumelles si vous en possédez ! .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Le château des oiseaux
L’événement Le château des oiseaux Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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