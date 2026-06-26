Ça tourne à Pau ! Place Royale Pau
Ça tourne à Pau ! Place Royale Pau mardi 4 août 2026.
Pau
Ça tourne à Pau !
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
De Gregory Peck à Jean Dujardin, en passant par Omar Sharif et Daniel Auteuil, célébrités mythiques, lieux de tournage et anciens cinémas s’invitent dans une visite rythmée et pleine de surprises. .
Place Royale Pau Pyrénées Tourisme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Ça tourne à Pau !
L’événement Ça tourne à Pau ! Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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