Informations pratiques

Pau

Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2026-08-08

PAU FC

Calendrier Ligue 2 saison 2026-27 .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

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English : Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27

L’événement Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27 Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau