AGENDA · Pau
Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27 Pau
samedi 8 août 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27
Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2026-08-08
PAU FC
Calendrier Ligue 2 saison 2026-27 .
Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr
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English : Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27
L’événement Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27 Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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