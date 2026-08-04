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Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27 Pau

samedi 8 août 2026 · Pau

Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27 Pau

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 22 mai 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
Stade Nouste Camp
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2026-08-08

PAU FC
Calendrier Ligue 2 saison 2026-27   .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22  contact@paufc.fr

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English : Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27

L’événement Football Calendrier PAU FC Ligue2 BKT saison 2026/27 Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau

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