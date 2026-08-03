visite à la torche Rue du Château Pau
mardi 11 août 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
visite à la torche
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:45:00
fin : 2026-08-11 22:45:00
Date(s) :
2026-08-11
Une visite insolite à la lueur de la torche pour se plonger dans l’Histoire
De Gaston Fébus à Napoléon III, une découverte du château de Pau dans une ambiance feutrée et privilégiée.
Des appartements richement meublés pour une résidence royale vous seront dévoilés sous un angle plus intimiste. Des lieux prestigieux à découvrir de la salle aux 100 couverts à la chambre natale d’Henri IV en passant par la chapelle impériale…
Une visite originale et privilégiée avec un guide passionné ! .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : visite à la torche
L’événement visite à la torche Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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