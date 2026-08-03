UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

visite à la torche Rue du Château Pau

mardi 11 août 2026 · Rue du Château · Pau

visite à la torche Rue du Château Pau

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:45:00
Lieu
Rue du Château
Adresse
Musée National du château de Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif

Pau

visite à la torche

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:45:00
fin : 2026-08-11 22:45:00

Date(s) :
2026-08-11

Une visite insolite à la lueur de la torche pour se plonger dans l’Histoire

De Gaston Fébus à Napoléon III, une découverte du château de Pau dans une ambiance feutrée et privilégiée.
Des appartements richement meublés pour une résidence royale vous seront dévoilés sous un angle plus intimiste. Des lieux prestigieux à découvrir de la salle aux 100 couverts à la chambre natale d’Henri IV en passant par la chapelle impériale…
Une visite originale et privilégiée avec un guide passionné !   .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00  activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : visite à la torche

L’événement visite à la torche Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)