Le quartier du stade nautique et ses villas Parvis de la Chapelle des Réparatrices Pau
Le quartier du stade nautique et ses villas Parvis de la Chapelle des Réparatrices Pau lundi 10 août 2026.
Pau
Le quartier du stade nautique et ses villas
Parvis de la Chapelle des Réparatrices 8 Avenue Edouard VII Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Au XIXᵉ siècle, Pau séduit les hivernants fortunés avec ses somptueuses villas nichées dans des parcs à l’anglaise. L’avenue du Stade nautique en offre un remarquable panorama. .
Parvis de la Chapelle des Réparatrices 8 Avenue Edouard VII Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Le quartier du stade nautique et ses villas
L’événement Le quartier du stade nautique et ses villas Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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