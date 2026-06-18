Le quartier du stade nautique et ses villas Parvis de la Chapelle des Réparatrices Pau lundi 10 août 2026.

Pau

Le quartier du stade nautique et ses villas

Parvis de la Chapelle des Réparatrices 8 Avenue Edouard VII Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Au XIXᵉ siècle, Pau séduit les hivernants fortunés avec ses somptueuses villas nichées dans des parcs à l’anglaise. L’avenue du Stade nautique en offre un remarquable panorama. .

Parvis de la Chapelle des Réparatrices 8 Avenue Edouard VII Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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L’événement Le quartier du stade nautique et ses villas Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau