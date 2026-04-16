Admirodrome au Moulin de Montalon Saint-André-de-Cubzac
Admirodrome au Moulin de Montalon Saint-André-de-Cubzac samedi 9 mai 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Admirodrome au Moulin de Montalon
Moulin de Montalon Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le festival Admirodrome est de retour le 9 mai !
De 14h à 20h exposition numérique
Echo Installation vidéo interactive, par Olivier Coucke,
Ekosystem Installation sonore organique, par Damien Skoracki,
Sillage Installation de Thibaut Parpex,
Boom boom Lover fiction sonore, par Tom Kerouanton.
De 18H à 19h Concert participatif In Corpo .
De 18h à 20h Rendu des Ateliers Médiation.
19h à 20h Apéro Djset.
20h à 20h30 Son et lumière I Love Boom ! Boom !
Performance en pyrotechnie/projection vidéo/lumière/batterie.
20h30 à 22h30 After show DjSet.
Guinguette en continue de 14h à 23h, boissons, crêpes, pizzas maison.
Bonne humeur sur place et à emporter ! .
Moulin de Montalon Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 12 50 70
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English : Admirodrome au Moulin de Montalon
L’événement Admirodrome au Moulin de Montalon Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-04-16 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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