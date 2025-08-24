Péripé’Cirque De bonnes raisons par la Compagnie La Volte Cirque Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Péripé'Cirque De bonnes raisons par la Compagnie La Volte Cirque
Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac
samedi 2 mai 2026.

Salle du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02 2026-05-03

Faire rimer enfance et insouciance délivre un sourire tendre… adulte et catapulte beaucoup moins.

Grimper aux arbres, sauter d’un muret, pédaler à toute vitesse, se suspendre la tête en bas, glisser sur une rambarde d’escalier, monter sur le dos de son acolyte… Tant d’actions qui ne racontent pas du tout, du tout, la même histoire selon si nos protagonistes ont huit ans ou trente-huit ans. Quelle dose d’absurdité dans le métier d’acrobate de cirque ? Est-ce une ode au jeu ou une mise en danger ? Ce spectacle d’acrobatie à deux ne manque ni de l’une, ni de l’autre… comme la vie.

Âge Dès 8 ans Durée 1h15 .

