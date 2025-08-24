Péripé’Cirque La bête noire + Petite reine par la Cie L’oublié(e) Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

On a parfois l’impression de se contorsionner pour que tout fonctionne la vie personnelle, la vie professionnelle, la santé physique et mentale, le temps pour soi et celui pour les autres. Quel est l’impact de cette gymnastique ?

Cette soirée vous propose deux spectacles et deux disciplines artistiques, entre chorégraphie et acrobatie, pour deux portraits de femmes de cirque. Toutes deux se battent à leur manière contre leurs luttes intérieures l’une par le corps uniquement, l’autre aussi par la parole. Il s’agit de prendre un peu l’air, sortir la tête des cases qui leur sont assignées, et prendre une grande respiration avec nous.

Âge Dès 14 ans Durée 30 mn + 30mn .

Salle du Champ de Foire 7 allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 64 80

