ADN, mon cher Watson Maison de l’Environnement Anglet
ADN, mon cher Watson Maison de l’Environnement Anglet mercredi 12 août 2026.
Anglet
ADN, mon cher Watson
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
L’atelier invite les enfants à explorer ce qui compose tous les êtres vivants la cellule. Grâce à la manipulation d’un microscope, ils observent leurs propres échantillons de légumes, découvrent les structures cellulaires… et vont jusqu’à extraire de l’ADN !
Une activité immersive, entre science et enquête, pour donner du sens aux notions fondamentales du vivant.
Animé par Science Odyssée.
8/10 ans. .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : ADN, mon cher Watson
L’événement ADN, mon cher Watson Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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