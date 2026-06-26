ADN, mon cher Watson Maison de l’Environnement Anglet

Anglet

ADN, mon cher Watson

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:30:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12

L’atelier invite les enfants à explorer ce qui compose tous les êtres vivants la cellule. Grâce à la manipulation d’un microscope, ils observent leurs propres échantillons de légumes, découvrent les structures cellulaires… et vont jusqu’à extraire de l’ADN !

Une activité immersive, entre science et enquête, pour donner du sens aux notions fondamentales du vivant.

Animé par Science Odyssée.

8/10 ans. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : ADN, mon cher Watson

L’événement ADN, mon cher Watson Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet