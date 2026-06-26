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ADN, mon cher Watson Maison de l’Environnement Anglet

ADN, mon cher Watson Maison de l’Environnement Anglet

ADN, mon cher Watson Maison de l’Environnement Anglet mercredi 12 août 2026.

Lieu
Maison de l'Environnement
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Anglet

ADN, mon cher Watson

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:30:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

L’atelier invite les enfants à explorer ce qui compose tous les êtres vivants la cellule. Grâce à la manipulation d’un microscope, ils observent leurs propres échantillons de légumes, découvrent les structures cellulaires… et vont jusqu’à extraire de l’ADN !
Une activité immersive, entre science et enquête, pour donner du sens aux notions fondamentales du vivant.

Animé par Science Odyssée.
8/10 ans.   .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

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English : ADN, mon cher Watson

L’événement ADN, mon cher Watson Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

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