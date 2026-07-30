Spectacle de Force Basque Anglet
lundi 10 août 2026 · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Spectacle de Force Basque
Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 21:15:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Assistez à une spectaculaire démonstration de force basque en plein air, mêlant exploits, traditions, culture et humour. Les athlètes enchaînent des épreuves impressionnantes transport de bidons de lait, coupe de troncs à la hache, lever de charrette, tir à la corde et bien d’autres défis inspirés des anciens métiers de la ferme.
Le temps d’une soirée, découvrez ces disciplines emblématiques qui perpétuent un patrimoine unique et les traditions du Pays basque. Le public sera même invité à participer à certaines épreuves ! .
Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de Force Basque
L’événement Spectacle de Force Basque Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet
À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)
- Anglet Beach Rugby Festival Plage de La Barre Anglet 30 juillet 2026
- Marché de Quintaou Esplanade Quintaou Anglet 30 juillet 2026
- Protégeons la ressource en eau Plage de la Madrague Anglet 30 juillet 2026
- Visite guidée du Parc Izadia Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet 30 juillet 2026
- Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet 30 juillet 2026