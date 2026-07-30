Informations pratiques

Anglet

Spectacle de Force Basque

Esplanade des Gascons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:15:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Assistez à une spectaculaire démonstration de force basque en plein air, mêlant exploits, traditions, culture et humour. Les athlètes enchaînent des épreuves impressionnantes transport de bidons de lait, coupe de troncs à la hache, lever de charrette, tir à la corde et bien d’autres défis inspirés des anciens métiers de la ferme.

Le temps d’une soirée, découvrez ces disciplines emblématiques qui perpétuent un patrimoine unique et les traditions du Pays basque. Le public sera même invité à participer à certaines épreuves ! .

Esplanade des Gascons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Spectacle de Force Basque

L’événement Spectacle de Force Basque Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet