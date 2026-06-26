Visite guidée du Parc Izadia Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet jeudi 30 juillet 2026.

Anglet

Visite guidée du Parc Izadia

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 11:45:00

Date(s) :

2026-07-30

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

Laissez-vous guider sur les sentiers d’un espace naturel sensible, à la rencontre de paysages et habitants variés. Un guide naturaliste aura à cœur de vous faire découvrir la faune, la flore et les milieux naturels patrimoniaux du Parc Izadia.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public dès 8 ans. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Visite guidée du Parc Izadia

L’événement Visite guidée du Parc Izadia Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet