Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet
Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet jeudi 30 juillet 2026.
Anglet
Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire
A définir selon stationnement Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre du Science Tour Littoral entre terre et mer financé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine, Robert l’Utilitaire , le camion laboratoire des Petits Débrouillards s’installe à Anglet le temps d’une après-midi.
Au programme expériences, défis scientifiques et jeux à marée haute et pêche à pied à marée basse, venez (re)découvrir les richesses de l’océan.
Animé par les Petits Débrouillards.
Tout public. .
A définir selon stationnement Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire
L’événement Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet
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