UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet

Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet

Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet jeudi 30 juillet 2026.

Adresse
A définir selon stationnement
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Anglet

Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire

A définir selon stationnement Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Dans le cadre du Science Tour Littoral entre terre et mer financé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine, Robert l’Utilitaire , le camion laboratoire des Petits Débrouillards s’installe à Anglet le temps d’une après-midi.

Au programme expériences, défis scientifiques et jeux à marée haute et pêche à pied à marée basse, venez (re)découvrir les richesses de l’océan.

Animé par les Petits Débrouillards.
Tout public.   .

A définir selon stationnement Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48  environnement@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire

L’événement Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet

À voir aussi à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)