Anglet

Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire

A définir selon stationnement Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre du Science Tour Littoral entre terre et mer financé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine, Robert l’Utilitaire , le camion laboratoire des Petits Débrouillards s’installe à Anglet le temps d’une après-midi.

Au programme expériences, défis scientifiques et jeux à marée haute et pêche à pied à marée basse, venez (re)découvrir les richesses de l’océan.

Animé par les Petits Débrouillards.

Tout public. .

A définir selon stationnement Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire

L’événement Science Tour Littoral entre terre et mer, Robert l’Utilitaire Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet