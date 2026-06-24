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Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet

Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet mercredi 12 août 2026.

Lieu
Stade Orok Bat
Adresse
Allée d'Orok Bat
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Anglet

Découverte de la forêt du Pignada

Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:30:00
fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

A travers cette visite guidée, venez découvrir la gestion d’une forêt en ville, sa biodiversité et ses usages.

Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public.   .

Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Découverte de la forêt du Pignada

L’événement Découverte de la forêt du Pignada Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet

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