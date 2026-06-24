Découverte de la forêt du Pignada Stade Orok Bat Anglet mercredi 12 août 2026.

Anglet

Découverte de la forêt du Pignada

Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:30:00

fin : 2026-08-12 12:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

A travers cette visite guidée, venez découvrir la gestion d’une forêt en ville, sa biodiversité et ses usages.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public. .

Stade Orok Bat Allée d’Orok Bat Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Découverte de la forêt du Pignada

L’événement Découverte de la forêt du Pignada Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet