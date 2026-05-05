« Adopte un Courbaril », Serre du CBNMQ, Fort-de-France

« Adopte un Courbaril » Jeudi 28 mai, 14h00 Serre du CBNMQ Martinique

Sur inscription – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T20:00:00+02:00 – 2026-05-28T21:30:00+02:00

Découvrez comment le CBNMQ contribue à préserver le Courbaril

et repartez avec votre semis !

Une géolocalisation vous sera envoyée suite à votre inscription.

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©B.FERLAY/CBNMQ