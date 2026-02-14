Danse et théâtre, Femmes relais Karayb, Fort-de-France

Danse et théâtre 2 – 30 juin, les mardis Femmes relais Karayb Martinique

15 à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T16:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T16:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00

Théâtre d’Improvisation, Expression Corporelle.

Expression Corporelle et Confiance : Utiliser le corps comme outil d’expression non-verbal, essentiel pour conditionner la confiance nécessaire à la parole publique

Mises en mouvement et improvisations théâtrales autour des Dix Mots. Travail sur la posture et le regard.

