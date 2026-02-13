Contes et littératures orales, Femmes relais Karayb, Fort-de-France

Contes et littératures orales 2 – 23 juin, les mardis Femmes relais Karayb Martinique

15 à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T16:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-23T16:00:00+02:00 – 2026-06-23T18:00:00+02:00

Narration, Valorisation du Patrimoine Culturel.

Pour Femmes Relais, parents et jeunes issus de l’immigration.

Reconnaissance et Transmission : Renforcer le droit à l’identité en valorisant le patrimoine oral des participants et en intégrant ces récits aux thèmes annuels.

Partage de contes traditionnels et d’histoires personnelles. Travail sur la structure du récit oral et les techniques de mémorisation.

Femmes relais Karayb Fort-de-france Fort-de-France Martinique Martinique

Dis-moi Dix mots