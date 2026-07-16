Adoptez une photo de compagnie !, Centre d’art GwinZegal, Guingamp

Informations pratiques

Adoptez une photo de compagnie ! 26 juin – 4 juillet 2027 Centre d’art GwinZegal Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-26T14:00:00+02:00 – 2027-06-26T18:30:00+02:00

Fin : 2027-07-04T14:00:00+02:00 – 2027-07-04T18:30:00+02:00

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de votre choix en vous engageant à prendre soin d’elle, à lui trouver une bonne place dans votre intérieur, à lui faire rencontrer vos proches ou des inconnus, à retrouver d’autres photographies de compagnie pour des expositions ultra-temporaires…

En parallèle, ailleurs en France et en partenariat avec un festival photo ou un centre d’art, les mêmes photographies seront adoptées par d’autres personnes. Vous pourrez ainsi échanger via les réseaux sociaux avec d’autres adoptants sur leur vie avec la même reproduction photographique que la vôtre.

Ce sont ainsi, à chaque campagne d’adoption, 200 images photographiques qui intègreront vos vies pour célébrer les 200 ans de la photographie !

Les adoptions seront proposées le premier week-end, et les animations tout au long de la durée annoncée.

Pour cette troisième édition, la campagne d’adoption se déroulera simultanément à la piscine Camille Muffat de Saint-Rémy (repli au musée Nicéphore Niépce en cas d’intempéries) du 26 juin au 4 juillet 2027 de 11h à 19h, et du 26 juin au 4 juillet 2027 de 14h à 18h30 au centre d’art Gwinzegal, 4 rue Auguste Pavie, 22200 Guingamp (02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com).

D’autres campagnes d’adoption seront proposées tout au long du Bicentenaire, retrouvez toutes les dates sur le site www.museeniepce.com.

Centre d’art GwinZegal 4, rue auguste pavie, Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne 0296442778 https://gwinzegal.com [{« link »: « mailto:info@gwinzegal.com »}, {« link »: « http://www.museeniepce.com »}] Les activités du Centre d’art GwinZegal se déclinent autour de la photographie et de ses multiples facettes. Implanté à Guingamp et ancré dans un territoire à dominante rurale, il rayonne au niveau national et international. La création artistique, la rencontre et la pédagogie sont au cœur de son activité, qui se déploie entre résidences d’artistes, expositions, édition et actions vers les publics. Depuis plus de 10 ans, son pôle pédagogique mène un travail en profondeur qui a touché plusieurs milliers de jeunes, par des ateliers menés dans des écoles, collèges et lycées de la région. Devant un monde complexe où l’image est omniprésente, dans une société en profonde mutation, le Centre d’art propose un espace propice à l’expression et à la réflexion. Centre d’art gwinZegal

4, rue Auguste pavie, 22200 Guingamp

02 96 44 27 78

info@​gwinzegal.​com

Le Centre d’art est à 900m de la gare TGV de Guingamp.

En face de l’entrée du site il y a un parking gratuit avec une place handicapée.

Les expositions sont gratuites et accessibles en fauteuil roulant.

Le Centre d’art est ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 30 (Fermé les jours fériés). Ouvert tous les jours de 14h à 18h30 en juillet et aout. Si vous venez en groupe, réservez une visite guidée.

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de à…

Anonyme © Coll. Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône