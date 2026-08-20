Adoptions internationales et recherches identitaires, Cosmopolis, Nantes

Informations pratiques

Adoptions internationales et recherches identitaires Samedi 19 septembre, 17h00 Cosmopolis Loire-Atlantique

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Table ronde avec des membres des associations KoreaNantes et Hetsika, Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine à l’Université d’Angers, directeur du Pôle universitaire ligérien d’études en enfance-jeunesse

Animation : Delphine Chadeaux, Pop’Media

Entrée en vigueur en France en 1998, la Convention internationale de La Haye définit l’adoption internationale comme le déplacement de l’enfant de son pays d’origine vers celui où vit sa famille adoptive. Les enfants adoptés, devenus adultes, traversent des parcours complexes et sensibles, marqués par des recherches identitaires et parfois la recherche de leurs origines.

Cette table-ronde présentera différents regards sur le sujet, à travers des témoignages de personnes concernées, et un éclairage universitaire sur l’histoire et l’évolution des adoptions internationales.

La table-ronde sera précédée du court-métrage Nirin (Josua Hotz, Suisse, 2015, 15 min).

Rencontre proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/ [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]

Table ronde proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Nirin, court-métrage de Josua Hotz (Suisse, 2015, 15 min)