AELITA CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan
AELITA CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan samedi 9 mai 2026.
Perpignan
AELITA CONFRONTATION
Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 35
Tarif Pass Forfait
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:15:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A l’Eglise des Carmes, Ciné-concert présenté par Frank Lubet, Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du Festival Confrontation.
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Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Eglise des Carmes, Ciné-concert presented by Frank Lubet, Cinémathèque de Toulouse as part of the Festival Confrontation.
L’événement AELITA CONFRONTATION Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME
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