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AELITA CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan

AELITA CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan

AELITA CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan samedi 9 mai 2026.

Lieu : Église des Carmes

Adresse : 1 Rue Jean Vielledent

Ville : 66100 Perpignan

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif : 15 15 35 Tarif Pass Forfait

Perpignan

AELITA CONFRONTATION

Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 35

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:15:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

A l’Eglise des Carmes, Ciné-concert présenté par Frank Lubet, Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du Festival Confrontation.
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Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Eglise des Carmes, Ciné-concert presented by Frank Lubet, Cinémathèque de Toulouse as part of the Festival Confrontation.

L’événement AELITA CONFRONTATION Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME

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