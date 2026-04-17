AELITA CONFRONTATION Église des Carmes Perpignan

Perpignan

AELITA CONFRONTATION

Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 35

Tarif Pass Forfait

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:15:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

A l’Eglise des Carmes, Ciné-concert présenté par Frank Lubet, Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du Festival Confrontation.

.

Église des Carmes 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Eglise des Carmes, Ciné-concert presented by Frank Lubet, Cinémathèque de Toulouse as part of the Festival Confrontation.

L’événement AELITA CONFRONTATION Perpignan a été mis à jour le 2026-04-17 par PERPIGNAN TOURISME