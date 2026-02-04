SANT JORDI L’ITINÉRAIRE DU LIVRE Casa Xanxo Perpignan

jeudi 23 avril 2026.

Casa Xanxo 8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-23 15:00:00
2026-04-23

A la Casa Xanxo, Une visite-guidée sous la forme d’une déambulation littéraire. organisée par le service Affaires catalanes.
  .

English :

At Casa Xanxo, a guided literary tour organized by the Catalan Affairs department.

