GREG PETRAS Perpignan
GREG PETRAS Perpignan jeudi 23 avril 2026.
GREG PETRAS
Place Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 29 – 29 – 42
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
.
Place Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
German :
Palais des congrès Auditorium Charles Trénet
Italiano :
Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trénet
Espanol :
Palacio de Congresos Auditorio Charles Trénet
L’événement GREG PETRAS Perpignan a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN TOURISME