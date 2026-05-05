Aérodrome journées champêtres Couterne Rives d’Andaine
Aérodrome journées champêtres Couterne Rives d’Andaine samedi 13 juin 2026.
Rives d’Andaine
Aérodrome journées champêtres
Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Week-end champêtre découverte des avions et baptêmes de l’air
De 9h00 à 19h00 Aérodrome des Bruyères à Rives d’Andaine
L’aéroclub d’Andaines vous propose de découvrir les avions de la plateforme et/ou de passage. Au programme
• baptêmes de l’air avions, ulm, planeurs, autogires
• restauration sur place samedi midi et soir cochon grillé et dimanche midi pensez à réserver au 06 08 42 17 37
samedi rassemblement voitures Alpine
dimanche Bagnoles Moteurs Classique
Pour ceux venant par les airs nous avons de l’essence aviation.
Entrée gratuite. Renseignement et réservation M. Chevalier 06 84 28 08 68 ou D. Thourot 06 08 42 17 37 .
Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 2 33 37 91 84
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English : Aérodrome journées champêtres
L’événement Aérodrome journées champêtres Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne