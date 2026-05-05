Aérodrome journées champêtres Couterne Rives d’Andaine

Rives d’Andaine

Aérodrome journées champêtres

Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Week-end champêtre découverte des avions et baptêmes de l’air

De 9h00 à 19h00 Aérodrome des Bruyères à Rives d’Andaine

L’aéroclub d’Andaines vous propose de découvrir les avions de la plateforme et/ou de passage. Au programme

• baptêmes de l’air avions, ulm, planeurs, autogires

• restauration sur place samedi midi et soir cochon grillé et dimanche midi pensez à réserver au 06 08 42 17 37

samedi rassemblement voitures Alpine

dimanche Bagnoles Moteurs Classique

Pour ceux venant par les airs nous avons de l’essence aviation.

Entrée gratuite. Renseignement et réservation M. Chevalier 06 84 28 08 68 ou D. Thourot 06 08 42 17 37 .

Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 2 33 37 91 84

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English : Aérodrome journées champêtres

L’événement Aérodrome journées champêtres Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-05-05 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne