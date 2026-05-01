Concert à la chapelle de Lignou de Couterne Lignou de Couterne Rives d’Andaine

Rives d’Andaine

Concert à la chapelle de Lignou de Couterne

Lignou de Couterne COUTERNE Rives d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir un récital, voix et piano, dans la chapelle Notre-Dame de Lignou à Couterne. Une mise en lumière sublimera le style néo-byzantin de la chapelle. .

Lignou de Couterne COUTERNE Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie chapelle.lignou@gmail.com

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English : Concert à la chapelle de Lignou de Couterne

L’événement Concert à la chapelle de Lignou de Couterne Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-05-06 par Conseil départemental de l’Orne