Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou Chapelle Notre-Dame de Lignou Rives d’Andaine

Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou

Chapelle Notre-Dame de Lignou COUTERNE Rives d’Andaine Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir un récital, voix et piano, dans la chapelle Notre-Dame de Lignou à Couterne. À cette occasion, l’intérieur et l’extérieur de la chapelle seront illuminés. .

Chapelle Notre-Dame de Lignou COUTERNE Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie chapelle.lignou@gmail.com

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English : Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou

L’événement Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-03-24 par Conseil départemental de l’Orne