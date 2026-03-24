Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou Chapelle Notre-Dame de Lignou Rives d’Andaine
Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou Chapelle Notre-Dame de Lignou Rives d’Andaine samedi 30 mai 2026.
Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou
Chapelle Notre-Dame de Lignou COUTERNE Rives d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir un récital, voix et piano, dans la chapelle Notre-Dame de Lignou à Couterne. À cette occasion, l’intérieur et l’extérieur de la chapelle seront illuminés. .
Chapelle Notre-Dame de Lignou COUTERNE Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie chapelle.lignou@gmail.com
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English : Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou
L’événement Récital dans la chapelle Notre-Dame de Lignou Rives d’Andaine a été mis à jour le 2026-03-24 par Conseil départemental de l’Orne