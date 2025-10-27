Journées portes ouvertes de l’aéro-club d’Andaine Couterne Rives d’Andaine
Journées portes ouvertes de l’aéro-club d’Andaine Couterne Rives d’Andaine samedi 13 juin 2026.
Journées portes ouvertes de l’aéro-club d’Andaine
Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine Orne
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 07:30:00
Journée portes ouverte de l’aéro-club d’Andaine découverte des avions et baptêmes de l’air
De 7h30 à 18h00 Aérodrome des Bruyères à Rives d’Andaine
L’aéroclub d’Andaines vous propose de découvrir les avions de la plateforme et/ou de passage. Au programme
– Présentation d’avions au sol
– Baptêmes de l’air (avions, autogire)
– Présence d’un stand armée de l’air
Entrée gratuite. .
Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 6 08 42 17 37
