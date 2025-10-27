Journées portes ouvertes de l’aéro-club d’Andaine Couterne Rives d’Andaine

Journées portes ouvertes de l’aéro-club d’Andaine

Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine Orne

Journée portes ouverte de l’aéro-club d’Andaine découverte des avions et baptêmes de l’air

De 7h30 à 18h00 Aérodrome des Bruyères à Rives d’Andaine

L’aéroclub d’Andaines vous propose de découvrir les avions de la plateforme et/ou de passage. Au programme

– Présentation d’avions au sol

– Baptêmes de l’air (avions, autogire)

– Présence d’un stand armée de l’air

Entrée gratuite. .

Couterne Aérodrome des Bruyères Rives d’Andaine 61410 Orne Normandie +33 6 08 42 17 37

