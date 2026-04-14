AFFECTION AFFECTION (2025) de Alexia Walther & Maxime Matray, Cinémas du Grütli, Genève

AFFECTION AFFECTION (2025) de Alexia Walther & Maxime Matray Mercredi 22 avril, 20h30 Cinémas du Grütli

Entre 5 et 15CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T20:30:00+02:00 – 2026-04-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T20:30:00+02:00 – 2026-04-22T23:00:00+02:00

Synopsis: Sur la Côte d’Azur en hiver, une adolescente disparaît le jour de son anniversaire. Géraldine, employée de mairie, s’improvise détective. Tout le monde a son mot à dire et elle aura du mal à ne pas se laisser submerger par les potins et les théories de chacun. Et ce n’est pas le retour inopiné de sa mère qui va lui faciliter la tâche. Une petite ville, c’est connu, c’est plein de petits crimes…

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Critique: “AFFECTION AFFECTION distille un très agréable parfum cinématographique en dehors des standards habituels, à la fois naturaliste (sans être psychologique), romanesque (mais ancré dans le réel) et ludique.” Fabien Lemercier, Cineuropa

Présenté au Festival de Locarno 2025

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 41223207878 [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-du-grutli.ch/agenda/54782-seance-speciale-de-affection-affection »}]

Mercredi 22 avril à 20H30: Séance spéciale en présence des cinéastes Alexia Walther et Maxime Matray et des actrices Agathe Bonitzer et Clémentine Kaul-Surdez!

Affection Affection