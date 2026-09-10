Affligeant Petit Garçon, Bibliothèque Antipode, Rennes
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Antipode · Rennes
Informations pratiques
Affligeant Petit Garçon Samedi 7 novembre, 16h30 Bibliothèque Antipode Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T16:30:00+01:00 – 2026-11-07T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T16:30:00+01:00 – 2026-11-07T17:30:00+01:00
Concert de Affligeant Petit Garçon, entre post-rock et indie folk, dans le cadre de la troisième édition du festival de musiques alternatives Kool Thing, organisé par l’Antipode. Un samedi après-midi sous forme de parcours en musique dans les lieux voisins du quartier avec de nombreux concerts.
Tout public.
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 70 http://bibliotheques.rennes.fr
Concert dans le cadre de Kool Thing concert musique
Adèle Cernesson
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