AGENDA · Rennes
Tri-troc mobile Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes
lundi 7 septembre 2026 · Mail François Mitterrand, face à La Poste · Rennes
Informations pratiques
Tri-troc mobile Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes 7 – 12 septembre Ille-et-Vilaine
Quartier Bourg l’Évêque
Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-07T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00.000+02:00
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Mail François Mitterrand, face à La Poste Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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