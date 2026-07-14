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Tri-troc mobile Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes

lundi 7 septembre 2026 · Mail François Mitterrand, face à La Poste · Rennes

Tri-troc mobile Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Mail François Mitterrand, face à La Poste
Adresse
Mail François Mitterrand, Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tri-troc mobile Mail François Mitterrand, face à La Poste Rennes 7 – 12 septembre Ille-et-Vilaine

Quartier Bourg l’Évêque

Je trie, je troque dans mon quartier. Mêmes déchets acceptés qu’en déchèterie sauf végétaux, gravats, plâtre et amiante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-07T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T17:00:00.000+02:00

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Mail François Mitterrand, face à La Poste Mail François Mitterrand, Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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