Afro Ardennes Festival Charleville-Mézières
Afro Ardennes Festival Charleville-Mézières samedi 9 mai 2026.
Afro Ardennes Festival
Parc Pierquin Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Venez découvrir la 1ère édition de l’Afro Ardennes Festival, musique, stands, buvettes et restauration sur place.Renseignements accueil@elikialuz.fr
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Parc Pierquin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est accueil@elikialuz.fr
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English :
Come and discover the 1st edition of the Afro Ardennes Festival, with music, stalls, refreshment stands and on-site catering. Information: accueil@elikialuz.fr
L’événement Afro Ardennes Festival Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme