Afro Ardennes Festival

Parc Pierquin Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir la 1ère édition de l’Afro Ardennes Festival, musique, stands, buvettes et restauration sur place.Renseignements accueil@elikialuz.fr

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Parc Pierquin Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est accueil@elikialuz.fr

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English :

Come and discover the 1st edition of the Afro Ardennes Festival, with music, stalls, refreshment stands and on-site catering. Information: accueil@elikialuz.fr

L’événement Afro Ardennes Festival Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-03-17 par Ardennes Tourisme