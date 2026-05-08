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Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris

Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris

Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris vendredi 8 mai 2026.

Lieu : La Java

Adresse : 105 Rue du Faubourg du Temple

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif : <p>10€ prévente et 15€ sur place</p>

Modern afro sounds party de 23h à 6h au temple de la fiesta à Belleville avec son superbe sound-system pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas !

RDV jeudi 7 MAI (veille jour férié) avec la soirée AFRO HYPE à LA JAVA à Paris 10 !!
payant

10€ prévente et 15€ sur place

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T09:00:00+02:00
Date(s) :

La Java 105 Rue du Faubourg du Temple  75010 Paris
https://www.facebook.com/events/1928893891329930/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname


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