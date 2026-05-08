Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris
Afro Hype – Modern Afro Sounds Party à La Java !! La Java Paris vendredi 8 mai 2026.
Modern afro sounds party de 23h à 6h au temple de la fiesta à Belleville avec son superbe sound-system pour une plongée festive dans les sonorités afro urbaines qui vont te faire vibrer avec les musiques plus innovantes et fresh de la planète Afro et ses diasporas !
RDV jeudi 7 MAI (veille jour férié) avec la soirée AFRO HYPE à LA JAVA à Paris 10 !!
payant
10€ prévente et 15€ sur place
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-08T09:00:00+02:00
Date(s) :
La Java 105 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
https://www.facebook.com/events/1928893891329930/ https://www.facebook.com/baltropicalpaname https://www.facebook.com/baltropicalpaname
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