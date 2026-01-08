AFRO-JAZZ : BUSHMEN abbaye de Boschaud Villars Samedi 15 août, 20h30 15 € dans l’abbaye, 13 € en zone « jardin », adhérents 12 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Rythmes africains de jazz

Bushmen est un groupe musical originaire de Bordeaux, actif depuis les années 2010, connu pour son mix de rythmes africains, de jazz, de musiques afro-latines et de grooves universels ; leur son s’inspire du jazz, des musiques noires traditionnelles et contemporaines, invitant à la danse et au partage culturel.

Bushmen se compose de Vincent Le Fort (saxophone), Antonin Mallaret (batterie), Benjamin Pellier (basse), Cédric Lacaze (clavier)

Pique-nique possible en zone « jardin » avant, pendant et après le concert

Ouverture des caisses, de la buvette et de la restauration rapide à 19h00

https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-101491 0619094208 contact.festivillars@gmail.com https://www.festivillars.com/

abbaye de Boschaud la Combe de Cirey, 24530, Villars Villars 24530 Dordogne



