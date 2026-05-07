Exposition Le HANG’ART de BOSCHAUD Villars
Exposition Le HANG’ART de BOSCHAUD Villars samedi 11 juillet 2026.
Villars
Exposition Le HANG’ART de BOSCHAUD
Boschaud Villars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-11
5 Artistes exposants. Entrée libre. Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h ou sur rdv.
5 Artistes exposants. Entrée libre. Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h ou sur rdv.
Vernissage de l’exposition Samedi 11 juillet à partir de 18 heures
et Art dans la Rue , nouvelle formule à partir de 14h
Rencontres avec les artistes
Rencontre avec Laurent Delaire les 12, 19 et 26 juillet et 9 août
Rencontre avec Gwyneth Griffin les 16, 23, 30 juillet et 6 août
Rencontre avec Didier Salvan les 24, 25 juillet et 1, 2 août
Rencontre avec Philippe Stoffaes les 17, 18, 31 juillet et 7, 8 août .
Boschaud Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 39 58 10 cathsobczyk@yahoo.fr
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English : Exposition Le HANG’ART de BOSCHAUD
5 exhibiting artists. Free admission.
L’événement Exposition Le HANG’ART de BOSCHAUD Villars a été mis à jour le 2026-05-07 par Val de Dronne
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