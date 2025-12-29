Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars
Tir au propulseur et peintures préhistoriques (activités adaptées à toute la famille); tous les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 18h30. Sans supplément de prix avec le billet grotte ou jardin.
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36 contact@grotte-villars.com
English : Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Shooting and prehistoric paintings (activities suitable for the whole family); every Monday and Friday afternoon from 2.30 to 6.30 pm. No extra charge with the cave or garden ticket.
