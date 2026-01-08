JAZZ PIC-NIC : RÉMI DUGUÉ QUARTET abbaye de Boschaud Villars Samedi 11 juillet, 20h30 15 € dans l’abbaye, 13 € en zone « jardin », adhérents 12 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Jazz, Rock, Rumba, Manouche : compositions et improvisations

Rémi Dugué est un guitariste et compositeur de jazz originaire du Lot et Garonne. Autodidacte, il se forme également au CIAM de Bordeaux et à la MAP de Mérignac, développant un langage musical personnel nourri de jazz, de swing et de musiques improvisées. Après plusieurs années passées sur les scènes parisiennes et espagnoles, notamment à Madrid, il revient s’installer dans sa région natale où il mène aujourd’hui différents projets en trio, quartet et quintette. Sa musique mêle compositions originales, énergie collective et sensibilité mélodique.

Bastien Ribot (violon) Rémi Bouyssière (basse) Guillaume Prevost (batterie) Rémi Dugué (guitare) interprètent Jazz, Rock, Rumba, Manouche en ayant pour dénominateur commun l’improvisation.

Pique-nique possible en zone « jardin » avant, pendant et après le concert

Ouverture des caisses, de la buvette et de la restauration rapide à 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-11T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-11T22:30:00.000+02:00

https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-101487 contact.festivillars@gmail.com https://www.festivillars.com/

abbaye de Boschaud la Combe de Cirey, 24530, Villars Villars 24530 Dordogne



