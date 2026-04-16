After Grief, Florence Peake et Yahon Chang Lafayette Anticipations Paris

Dans un dialogue sensible entre peinture et mouvement, les deux artistes engagent une partition à quatre mains où le corps, la matière et le tracé se répondent. À travers cet échange, After Grief explore les multiples dimensions du deuil – intime, collectif et planétaire.

Les artistes évoluent au sein de voiles de chiffon semi-translucides, à la fois surface picturale et espace de projection. Les gestes amples à l’encre de Yahon Chang rencontrent la pratique somatique de Florence Peake, pour qui le corps agit comme un pinceau et un réservoir de mémoire. Les drapés, semblables à des voiles de soie, accumulent les traces – empreintes, taches, souffles – et composent une image en constante transformation.

La performance est accompagnée d’un paysage sonore minimal de Nicolas Becker, qui met en relief les silences entre les gestes.

Pensée comme un rituel collectif, After Grief invite le public à une expérience d’attention et de partage. En rendant le deuil sensible, l’œuvre ouvre la possibilité d’une forme de réparation, à la fois individuelle et collective.

Les peintures produites pendant la performance sont ensuite présentées dans l’Agora, du 9 au 12 juillet, en entrée libre.

Crédits :

Artistes : Florence Peake et Yahon Chang

Paysage sonore : Nicolas Becker et Matthieu Gasnier

Commissaire : Francise Chang

Assistance chorégraphique : Eve Stainton

Producteur·ices : Caroline Smith et Eve Veglio-Huner

Directeur·ices de production : Jim Tuck et Hung-Chun Hsieh

Lafayette Anticipations accueille After Grief, une performance de Florence Peake et Yahon Chang, qui place le deuil au cœur de son geste artistique.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/after-grief-florence-peake-et-yahon-chang



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