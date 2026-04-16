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After Grief, Florence Peake et Yahon Chang Lafayette Anticipations Paris

After Grief, Florence Peake et Yahon Chang Lafayette Anticipations Paris

After Grief, Florence Peake et Yahon Chang Lafayette Anticipations Paris mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Lafayette Anticipations

Adresse : 9, rue du Plâtre

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Dans un dialogue sensible entre peinture et mouvement, les deux artistes engagent une partition à quatre mains où le corps, la matière et le tracé se répondent. À travers cet échange, After Grief explore les multiples dimensions du deuil – intime, collectif et planétaire.

Les artistes évoluent au sein de voiles de chiffon semi-translucides, à la fois surface picturale et espace de projection. Les gestes amples à l’encre de Yahon Chang rencontrent la pratique somatique de Florence Peake, pour qui le corps agit comme un pinceau et un réservoir de mémoire. Les drapés, semblables à des voiles de soie, accumulent les traces – empreintes, taches, souffles – et composent une image en constante transformation.

La performance est accompagnée d’un paysage sonore minimal de Nicolas Becker, qui met en relief les silences entre les gestes.

Pensée comme un rituel collectif, After Grief invite le public à une expérience d’attention et de partage. En rendant le deuil sensible, l’œuvre ouvre la possibilité d’une forme de réparation, à la fois individuelle et collective.

Les peintures produites pendant la performance sont ensuite présentées dans l’Agora, du 9 au 12 juillet, en entrée libre.

Crédits :
Artistes : Florence Peake et Yahon Chang
Paysage sonore : Nicolas Becker et Matthieu Gasnier
Commissaire : Francise Chang
Assistance chorégraphique : Eve Stainton
Producteur·ices : Caroline Smith et Eve Veglio-Huner
Directeur·ices de production : Jim Tuck et Hung-Chun Hsieh

Lafayette Anticipations accueille After Grief, une performance de Florence Peake et Yahon Chang, qui place le deuil au cœur de son geste artistique.
Le mercredi 08 juillet 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-08T19:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre  75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/after-grief-florence-peake-et-yahon-chang


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