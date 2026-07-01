AFTER Pétanque 1ère édition Mussig
vendredi 10 juillet 2026 · Mussig
Informations pratiques
Mussig
AFTER Pétanque 1ère édition
Rue de Heidolsheim Mussig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Match en doublette, sur inscription et gratuit. Ambiance festive After work avec petite restauration sur place (bretzel et barbecue), un bar et un lot pour les 3 premiers
Cette année le FCJM organise ses premiers AFTER pétanque. Match en doublette, sur inscription et gratuit. Ambiance festive After work avec petite restauration sur place (bretzel et barbecue), un bar et un lot pour les 3 premiers. 0 .
Rue de Heidolsheim Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 80 33 78 42
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English :
Doubles match—registration required, free to enter. Festive atmosphere—after-work event with light refreshments available on site (pretzels and barbecue), a bar, and prizes for the top three finishers
L’événement AFTER Pétanque 1ère édition Mussig a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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