AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine
AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine samedi 13 juin 2026.
Cabrespine
AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE
La Cresto Cabrespine Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Gouffre se transforme en lieu de fête et de partage avec les AFTER WORK !
Rendez-vous pour une soirée inoubliable dans un cadre à couper le souffle !
Une ambiance conviviale, des saveurs locales, et une expérience unique dans l’un des plus beaux sites naturels de la région !
Avec Lauran Cabaret, Yota Sushi et Les Burgers Lassalle.
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La Cresto Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20
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English :
Le Gouffre is transformed into a place of celebration and sharing with AFTER WORK!
Join us for an unforgettable evening in breathtaking surroundings!
A friendly atmosphere, local flavors, and a unique experience in one of the region?s most beautiful natural sites!
With Lauran Cabaret, Yota Sushi and Les Burgers Lassalle.
L’événement AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine a été mis à jour le 2026-06-05 par