Cabrespine

AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

La Cresto Cabrespine Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Gouffre se transforme en lieu de fête et de partage avec les AFTER WORK !

Rendez-vous pour une soirée inoubliable dans un cadre à couper le souffle !

Une ambiance conviviale, des saveurs locales, et une expérience unique dans l’un des plus beaux sites naturels de la région !

Avec Lauran Cabaret, Yota Sushi et Les Burgers Lassalle.

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La Cresto Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20

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English :

Le Gouffre is transformed into a place of celebration and sharing with AFTER WORK!

Join us for an unforgettable evening in breathtaking surroundings!

A friendly atmosphere, local flavors, and a unique experience in one of the region?s most beautiful natural sites!

With Lauran Cabaret, Yota Sushi and Les Burgers Lassalle.

L’événement AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine a été mis à jour le 2026-06-05 par