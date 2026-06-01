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AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine

AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine

AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine samedi 13 juin 2026.

Adresse : La Cresto

Ville : 11160 Cabrespine

Département : Aude

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cabrespine

AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE

La Cresto Cabrespine Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le Gouffre se transforme en lieu de fête et de partage avec les AFTER WORK !

Rendez-vous pour une soirée inoubliable dans un cadre à couper le souffle !
Une ambiance conviviale, des saveurs locales, et une expérience unique dans l’un des plus beaux sites naturels de la région !

Avec Lauran Cabaret, Yota Sushi et Les Burgers Lassalle.
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La Cresto Cabrespine 11160 Aude Occitanie +33 4 68 26 14 20 

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English :

Le Gouffre is transformed into a place of celebration and sharing with AFTER WORK!

Join us for an unforgettable evening in breathtaking surroundings!
A friendly atmosphere, local flavors, and a unique experience in one of the region?s most beautiful natural sites!

With Lauran Cabaret, Yota Sushi and Les Burgers Lassalle.

L’événement AFTER WORK AU GOUFFRE GÉANT DE CABRESPINE Cabrespine a été mis à jour le 2026-06-05 par

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