Grussenheim

After work

Grand Rue Grussenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

En famille, entre amis, entre voisins, entre collègues ou en solo … venez profiter d’une ambiance chaleureuse et gourmande,

d’un moment riche en musique avec Alexis Spitback pour nous mettre le feu !

d’un moment festif et convivial au cœur de notre village. .

Grand Rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47 mairie@grussenheim.fr

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English :

L’événement After work Grussenheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Grand Ried