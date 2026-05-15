After work Grussenheim
After work Grussenheim vendredi 19 juin 2026.
Grussenheim
After work
Grand Rue Grussenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
En famille, entre amis, entre voisins, entre collègues ou en solo … venez profiter d’une ambiance chaleureuse et gourmande,
d’un moment riche en musique avec Alexis Spitback pour nous mettre le feu !
d’un moment festif et convivial au cœur de notre village. .
Grand Rue Grussenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 62 47 mairie@grussenheim.fr
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English :
L’événement After work Grussenheim a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Grand Ried
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