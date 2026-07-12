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AGENDA · Quimperlé

After work session irlandaise La Loco Quimperlé

mercredi 15 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

After work session irlandaise

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !

Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !

Quoi de mieux pour finir la journée ?   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement After work session irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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