After work session irlandaise La Loco Quimperlé
mercredi 15 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
After work session irlandaise
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 22:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Venez trembler au son de la Musique traditionnelle irlandaise !
Chaque mercredi entre 18h et 22h en live et sans chichi, des zikos passionnés vont vous offrir en p’tit voyage à travers les terres légendaires de l’île verte !
Quoi de mieux pour finir la journée ? .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement After work session irlandaise Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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