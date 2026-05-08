Moulis-en-Médoc

Afterbeach au château Clos La Rose De Grave

72 Route de la Fontaine Moulis-en-Médoc Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 17:00:00

fin : 2026-09-02 21:00:00

Date(s) :

2026-09-02

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée

Planche ou assiette de charcuterie et 2 verres de vin 15€/ad

Petite formule adaptée pour les enfants et les adolescents 5€/enf

Visite du domaine et jeux d’extérieur sur place

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .

72 Route de la Fontaine Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 37 07 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Afterbeach au château Clos La Rose De Grave

L’événement Afterbeach au château Clos La Rose De Grave Moulis-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud