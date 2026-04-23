Moulis-en-Médoc

Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville Moulis et de la Jalle de Tiquetorte

Route de Tiquetorte Moulis-en-Médoc Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le moulin de Tiquetorte installé sur les berges de la jalle à Moulis date probablement du XVIe siècle. A cette époque, le cours des rivières en Gironde est déjà équipé de très nombreux moulins à eau. Ces moulins représentent des investissements importants et mobilisent pour leur construction et leur fonctionnement un savoir-faire spécifique. Il a fallu ainsi, pour bénéficier au mieux de la force hydraulique, aménager la rivière avec le creusement d’un canal artificiel. .

Route de Tiquetorte Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

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English : Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville Moulis et de la Jalle de Tiquetorte

L’événement Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville Moulis et de la Jalle de Tiquetorte Moulis-en-Médoc a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc Plein Sud