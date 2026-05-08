Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville de Brach Moulis-en-Médoc
Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville de Brach Moulis-en-Médoc samedi 7 novembre 2026.
Moulis-en-Médoc
Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville de Brach
Route de Tiquetorte Moulis-en-Médoc Gironde
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-07 12:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Découvrez l’histoire de la commune de Brach et son l’église lors d’une visite guidée avec Pétronille. .
Route de Tiquetorte Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77
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English : Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville de Brach
L’événement Sortie patrimoine Histoire et patrimoine de la ville de Brach Moulis-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud
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