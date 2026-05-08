Moulis-en-Médoc

Afterbeach au Domaine Jean-Christophe Coubris

Chemin du Puy de Minjeon Moulis-en-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée

Bruschetta, grillades, frites, glace et 2 verres de vin 20€/ad

Nuggets, frites, glace jus de fruit 10€/enf

Visite du domaine

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .

Chemin du Puy de Minjeon Moulis-en-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 37 07 77

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English : Afterbeach au Domaine Jean-Christophe Coubris

L’événement Afterbeach au Domaine Jean-Christophe Coubris Moulis-en-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Plein Sud