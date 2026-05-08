Listrac-Médoc

Afterbeach au Château Lestage

Listrac-Médoc Gironde

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Après la plage, rendez-vous au château pour un apéro gourmand ! Visite et découverte du domaine accompagnée des commentaires aguerris de nos viticulteurs Médocains.

Venez passer un agréable moment en famille, entre amis et découvrir les produits locaux.

Au programme de la soirée

Visite du domaine

Caisse gourmande La Cuisine de Jimmy et dégustation de 3 vins 20€/ad

Mini caisse avec club sandwich et jus de raisin 12€/enf

Réservations conseillées au 05.64.31.07.77 .

Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

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English : Afterbeach au Château Lestage

L’événement Afterbeach au Château Lestage Listrac-Médoc a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Médoc Atlantique