Afterwork à la Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde
Afterwork à la Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde vendredi 24 avril 2026.
Afterwork à la Chocolaterie Lamy
5 Rue de l’Hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26
Les afterworks de la Chocolaterie Lamy sont des soirées gourmandes dédiées à la découverte du chocolat bean to bar .
Au programme dégustations thématiques, immersion dans le laboratoire et échanges autour des saveurs et savoir-faire artisanal. .
5 Rue de l’Hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26
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English : Afterwork à la Chocolaterie Lamy
L’événement Afterwork à la Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-26 par Brive Tourisme
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