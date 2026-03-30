Afterwork à la Chocolaterie Lamy

5 Rue de l’Hôtel de ville Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Les afterworks de la Chocolaterie Lamy sont des soirées gourmandes dédiées à la découverte du chocolat bean to bar .

Au programme dégustations thématiques, immersion dans le laboratoire et échanges autour des saveurs et savoir-faire artisanal. .

5 Rue de l’Hôtel de ville Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 91 26

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English : Afterwork à la Chocolaterie Lamy

L’événement Afterwork à la Chocolaterie Lamy Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-26 par Brive Tourisme