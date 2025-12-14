Brive-la-Gaillarde

Violaine de pins de Caucalieres à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 21:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Un spectacle sans mépris mais avec classe.

Violaine de Pins de Caucalières etc. etc. est une rescapée de la Révolution (française et numérique).

Mais comment garder la tête sur les épaules quand on est aristo au XXIème siècle ?

Comment rester polie face à l’absence d’amour courtois ?

Pourquoi se croire rebelle alors qu’on a été au lycée à Neuilly ?

Partagée entre deux mondes, Violaine tente de faire le grand écart sans se faire de claquage. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Violaine de pins de Caucalieres à L’improviste

L’événement Violaine de pins de Caucalieres à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme