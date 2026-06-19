Afterwork à la Noyeraie à l’ombre du verger de noyers Louzac-Saint-André mercredi 8 juillet 2026.

Louzac-Saint-André

Afterwork à la Noyeraie

à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André Charente

Tarif : – – EUR

Selon les consommations sur place / panier moyne 20€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-30 2026-08-05

Bien plus qu’un simple afterwork une soirée d’été à l’ombre des noyers, autour de produits locaux, de cocktails, de rencontres et de moments de partage. Une parenthèse nature et gourmande au cœur des Borderies. ✨

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à l’ombre du verger de noyers 3 chez devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com

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English : After-Work Event at La Noyeraie

Much more than just an after-work get-together: a summer evening in the shade of walnut trees, featuring local products, cocktails, new connections, and moments of togetherness. A nature-filled, gourmet escape in the heart of the Borderies. ✨

L’événement Afterwork à la Noyeraie Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac