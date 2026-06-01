AfterWork au Cellier Pommard
AfterWork au Cellier Pommard jeudi 25 juin 2026.
Pommard
AfterWork au Cellier
21 Place de l’Église Pommard Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 21:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Afterwork au Cellier. Venez profiter de notre jardin le temps d’une soirée pour découvrir ou redécouvrir les vins du domaine. Sélection de nos bières et nos vins, ainsi que planches de charcuterie de notre ferme. .
21 Place de l’Église Pommard 21630 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 48 62 93 cellier-pommard@armandheitz.com
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English : AfterWork au Cellier
L’événement AfterWork au Cellier Pommard a été mis à jour le 2026-06-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)