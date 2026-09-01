Afterwork au Champagne Philippe Fourrier Baroville
jeudi 10 septembre 2026 · Baroville
Informations pratiques
Baroville
Afterwork au Champagne Philippe Fourrier
39 rue Bar-sur-Aube Baroville Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10
L’Afterwork est de retour au domaine Philippe FOURRIER !
Le 10 Septembre, de 18h à 21h, on vous attend à Baroville pour une soirée détente entre amis ou en famille, la dernière édition de 2026 pour fêter la fin des vendanges.
Au programme: un bar à champagne, de belles planches apéritives, et une ambiance musicale lounge.
On vous attend nombreux ! .
39 rue Bar-sur-Aube Baroville 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 13 44
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English :
L’événement Afterwork au Champagne Philippe Fourrier Baroville a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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